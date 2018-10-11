Расходную часть бюджета Московской области увеличат на 1,5 млрд рублей

Красногорск, , 17:22 — REGNUM Общий объём доходов бюджета Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составит 500,7 млрд рублей. Соответствующие изменения в бюджет региона были внесены на заседании Мособлдумы 11 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Закон предусматривает увеличение доходов и расходов бюджета на 1,5 млрд рублей соответственно. Общий объём расходов составит 599 млрд рублей.

«Средства от роста экономики идут на увеличение преимущественно социальной части бюджета, на решение актуальных вопросов жителей Подмосковья», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия»).

Председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов («Единая Россия») уточнил, что с учётом принятых изменений расходы на реализацию государственных программ Подмосковья увеличатся на 17,4 млрд рублей и составят 548,8 млрд рублей. В частности, будут увеличены расходы на строительство и реконструкцию сети автомобильных дорог — 12,5 млрд рублей; на мероприятия в сфере здравоохранения — 6,5 млрд рублей, в том числе на повышение заработной платы медицинским работникам — 2,7 млрд рублей, погашение кредиторской задолженности — 2,9 млрд рублей, оказание медицинской помощи незастрахованным лицам — 0,6 млрд рублей.

Кроме того, будет выделена субвенция муниципальным школам и детским садам в размере 2,1 млрд рублей в связи с увеличением обучающихся в образовательных учреждениях, а также установлены ежемесячные доплаты педагогам за выполнение функций классного руководства и выпускникам профессиональных образовательных организаций — 900 млн рублей. На погашение долгов за газ уйдёт 800 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Московской области будут предусмотрены средства на реализацию пожеланий избирателей. Так, в закон «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» депутатами было внесено более 1,4 тыс. мероприятий, которые основываются на предложениях избирателей на общую сумму свыше 700 млн рублей. Из них на сферу образование будет направлено более 300 млн рублей, на сферу ЖКХ — более 100 млн рублей, почти 80 млн рублей на материальную помощь наиболее незащищенным слоям Подмосковья.

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