Нефть Brent рухнула до $81 за баррель

Лондон, , 17:32 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают падать — в ходе торгов нефть марки Brent достигла минимума в $81,14 за баррель, 11 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент Brent «скорректировалась» до $81,60 за баррель (-$1,49). Нефть WTI достигла минимума в $71,63 за баррель, но затем восстановилась до $72,00 за баррель (-$1,15).

Как сообщало ИА REGNUM, основной причиной падения мировых цен на нефть несколько дней подряд является прогноз МВФ о предстоящем в 2019 году спаде мировой экономики ‑ и падении мировых нефтяных цен.

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