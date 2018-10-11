Четверг, 11 Октября 2018 года
18:06:12 МСК

Нефть Brent рухнула до $81 за баррель

Экономика

В ходе торгов «мировой эталон» достиг минимума в $81,14 за баррель

Лондон, 11 октября 2018, 17:32 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают падать — в ходе торгов нефть марки Brent достигла минимума в $81,14 за баррель, 11 октября передает агентство Reuters.

В настоящий момент Brent «скорректировалась» до $81,60 за баррель (-$1,49). Нефть WTI достигла минимума в $71,63 за баррель, но затем восстановилась до $72,00 за баррель (-$1,15).

Как сообщало ИА REGNUM, основной причиной падения мировых цен на нефть несколько дней подряд является прогноз МВФ о предстоящем в 2019 году спаде мировой экономики ‑ и падении мировых нефтяных цен.

Читайте также: $100 за баррель? Или $65? — прогнозы нефтяных трейдеров на 2019 год

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Динамика цен на нефть и нефтепродукты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить