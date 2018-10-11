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В Госдуме опасаются роста долгов «Газпрома» из-за увеличения налогов

Экономика

Это отрицательно скажется на социально-экономическом развитии страны в целом, отмечают депутаты

В Госдуме опасаются роста долгов «Газпрома» из-за увеличения налогов
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Газпром»

Москва, 11 октября 2018, 17:14 — REGNUM  «Газпром» может столкнуться с ростом долгов из-за увеличения налоговой нагрузки в 2019 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, к таким выводам пришли депутаты комитета Госдумы по энергетике в заключении на проект федерального бюджета на 2019−2021 годы.

«Продолжающийся рост налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль особенно ощутимо может сказаться на деятельности ПАО «Газпром» в условиях низкой динамики роста цен на газ на внешнем рынке и стабилизации цен на внутреннем оптовом рынке, что может отрицательно отразиться на инвестиционной деятельности компании и привести к росту ее долговой нагрузки», — отмечают члены комитета в заключении.

Это в свою очередь может отрицательно сказаться на развитии страны в целом, так как «Газпром» играет важную экономическую и социальную роль в жизни страны, опасаются депутаты.

Проект федерального бюджета на 2019−2021 годы находится на рассмотрении Госдумы. Депутаты планируют обсудить документ в первом чтении на пленарном заседании 24 октября. По расчетам правительства, в госказну в 2019 году поступит порядка 19,969 трлн рублей, что на 1,213 трлн рублей выше в 2018 году. Расходы по итогам 2019 года должны составить 18,037 трлн рублей. В силу этого правительство предполагает, что профицит госбюджета составит 1,932 трлн рублей.

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