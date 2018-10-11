Конференция ЮНИДО обсуждает «зеленое развитие» городов «Пояса и пути»

Вена, , 17:08 — REGNUM В Вене открылась третья конференция Организации по промышленному развитию ООН (ЮНИДО), на которой представители 118 городов из примерно 90 стран мира обсуждают проблему зеленого развития годов вдоль «Экономического пояса Шелкового пути», сообщает 11 октября Синьхуа.

По заявлению генерального директора ЮНИДО Ли Юна, форум нацелен на создание платформы для контактов и обменов в рамках укрепления партнерства и содействия устойчивому развитию городов вдоль «Пояса и пути».

С видеообращением к участникам конференции обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, который назвал «Пояс и путь» важной составной частью взаимодействия по созданию устойчивых и процветающих городов, развернутого всеми регионами мира.

Образцовыми городами, опыт которых нуждается в распространении на конференции, названы австрийская столица Вена, где проходит конференция, а также итальянский Триест и китайские Шанхай и Чэнду, административный центр провинции Сычуань.

Представитель одного из этих городов, глава делегации Шанхая, проректор Инженерно-строительного института «Тунцзи» Гу Сянлинь на пресс-конференции рассказал об опыте своего мегаполиса в создании «умного города».

Напомним, что проект «Пояса и пути», выдвинутый китайским лидером Си Цзиньпином в 2013 году, отмечает пятилетие с начала своей реализации.