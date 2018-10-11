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Глава МВФ Кристин Лагард призвала прекратить торговые войны в мире

Экономика

«Это нанесет ущерб всем участникам»

Глава МВФ Кристин Лагард призвала прекратить торговые войны в мире
World Economic Forum
Кристин Лагард

Джакарта, 11 октября 2018, 16:57 — REGNUM  Управляющая Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала все страны мира прекратить «торговые и валютные войны», 11 октября передает агентство Reuters.

«Конечно, мы надеемся, что мир не движется в сторону торговой войны или валютной войны. Это нанесет ущерб всем участникам… И также будет много невинных жертв среди тех, кто стоит в стороне», — заявила Лагард на пресс-конференции саммита МВФ и Всемирного банка в Индонезии.

Как сообщало, согласно последнему прогнозу МВФ торговая война США и Китая может вызвать спад всей мировой экономики уже в 2019 году.

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Международная торговля
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