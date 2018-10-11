Четверг, 11 Октября 2018 года
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В четыре раза вырос объем участия китайских компаний в IPO

Экономика

Большинство проектов осуществляется под руководством глобального банка Goldman Sachs с Уолл-стрита

Пекин, 11 октября 2018, 16:23 — REGNUM  По отчетам, предоставленным поставщиком финансовых услуг компанией Dealogic, в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился общий объем IPO китайских компаний за рубежом, который в настоящее время достиг 36 млрд долларов, сообщает 11 октября Синьхуа.

В 2018 году, подчеркивается в отчете, общий объем акций и других инструментов, выпущенных китайскими предприятиями и компаниями, составил 20% от мирового по сравнению с 17% в прошлом году и 10% пять лет назад.

Наибольшая активность в сотрудничестве китайских компаний отмечена с инвестиционным банком Goldman Sachs, под управлением которого осуществлено около 70% всех проектов. Один из руководителей китайского отделения этого банка Цай Вэй заявил, что китайских клиентов привлекают развитая глобальная бизнес-сеть и большой опыт работы на рынке КНР.

Центральными сферами, которые интересуют Goldman Sachs в Китае, являются биотехнологии, коммуникации, СМИ и другие инновационно прорывные отрасли.

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Экономика Китая
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