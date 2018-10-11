Костромским фермерам компенсируют часть затрат на кредиты

Кострома, , 16:16 — REGNUM

Костромские фермеры получат 3 миллиона 988,6 тысяч рублей из федерального бюджета на возмещение части затрат на инвестиционные кредиты, сообщает пресс-служба губернатора области. Данная компенсация предусмотрена по инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года.

Возместить часть затрат костромские аграрии могут по кредитам, взятых на:

заемные средства на строительство,

модернизацию и реконструкцию новых и действующих производственных мощностей, приобретение техники и оборудования.

ИА REGNUM напоминает, что за пять лет В Костромской области государственную поддержку получили 109 фермерских хозяйств, сумма финансирования составила более 294 миллионов рублей. Фермеры потратили эти деньги на покупку техники, оборудования и животных.