Четверг, 11 Октября 2018 года
18:12:56 МСК

Костромским фермерам компенсируют часть затрат на кредиты

Экономика

На это будет выделено почти 4 миллиона рублей

Кострома, 11 октября 2018, 16:16 — REGNUM  

Костромские фермеры получат 3 миллиона 988,6 тысяч рублей из федерального бюджета на возмещение части затрат на инвестиционные кредиты, сообщает пресс-служба губернатора области. Данная компенсация предусмотрена по инвестиционным кредитам, полученным до 31 декабря 2016 года.

Возместить часть затрат костромские аграрии могут по кредитам, взятых на:

  • заемные средства на строительство,

  • модернизацию и реконструкцию новых и действующих производственных мощностей, приобретение техники и оборудования.

ИА REGNUM напоминает, что за пять лет В Костромской области государственную поддержку получили 109 фермерских хозяйств, сумма финансирования составила более 294 миллионов рублей. Фермеры потратили эти деньги на покупку техники, оборудования и животных.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить