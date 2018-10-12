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Законопроект о средствах Пенсионного фонда внесен в Госдуму

Экономика

Изъятые у коррупционеров деньги могут использоваться для выплаты пенсий и решения тех задач, которые стоят перед ПФР, однако их объем не должен влиять на размер трансфертов

Законопроект о средствах Пенсионного фонда внесен в Госдуму
Лобачев Владимир
Отделение Пенсионного фонда

Москва, 12 октября 2018, 00:00 — REGNUM  Законопроект о размере Пенсионного фонда с учетом средств коррупционеров внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Парламентарии предлагают прописать в законе нормы, направленные на исключение возможности уменьшения объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, передаваемых Пенсионному фонду (ПФР) в текущем году, в том числе трансферта на обязательное пенсионное страхование, в случае поступления в бюджет ПФР конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного у коррупционеров имущества.

Одновременно уточняется, что деньги должны использоваться на увеличение размера страховых пенсий.

«Поступившие в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации денежные средства от конфискации за совершение коррупционных правонарушений увеличивают общий объем средств ПФР на обязательное пенсионное страхование, что может привести к уменьшению на соответствующую величину объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, передаваемых ПФР», — отметил один из авторов инициативы депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому конфискованные средства коррупционеров поступают в Пенсионный фонд. По оценке предыдущих шести лет, сумма конфискационных денег равна 1,8 млрд рублей.

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Коррупция и борьба с ней
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