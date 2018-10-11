Нефтяной рынок сосредоточился на данных о запасах нефти в США

Москва, , 15:52 — REGNUM На текущей неделе котировки нефти опустились с отметки $83.85 до $81,43 за один баррель. Фактором снижения стал уже «перегретый» от санкционной темы Ирана рынок, после чего наблюдалось некоторое сворачивание «бычьих» позиций перед публикацией отчета от минэнерго США. В конце недели фокус рынка будет сосредоточен на данных о запасах сырой нефти в США, которые выйдут сегодня, 11 октября, в 18:00 по мск, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Сергей Муравьев.

«Прогнозы разнятся, но судя по движению рынка участники предполагают, что запасы всё-таки вырастут, пусть и не слишком сильно, об этом нам говорит статистика от API, согласно которой резервы нефти за минувшую неделю увеличились на 9,75 млн баррелей.

12 октября вечером ожидается статистика по количеству буровых установок от Baker Huges, увеличение количества также станет негативным фактором для котировок. Стоит заметить, что за 2018 год количество установок уже возросло более чем на 100 единиц», — пояснил эксперт.

Помимо США на рынок начинают действовать и другие участники рынка, все прекрасно помнят требования президента США увеличить добычу стран входящих в ОПЕК и сегодня на рынках прошла новость о том, что ОАЭ вслед за Саудовской Аравией собираются использовать дополнительные мощности и планируют увеличить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки, при этом главным покупателем должны быть страны Азии, как раз те, которые отказались не так давно от Иранской нефти.

«Учитывая факторы запасов в США и данные по количеству буровых, а также новости от ОПЕК по планам увеличения добычи, то к концу недели можно будет увидеть снижение и закреплении цены за техническим минимумом этой недели — $81.05. откуда будет открыто движение до уровня $80−80,50 за баррель», — считает Муравьев.

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