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Челябинский завод оштрафован за несоблюдение экологических требований

Экономика

И невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду

Челябинский завод оштрафован за несоблюдение экологических требований
Депо ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

Челябинск, 11 октября 2018, 15:50 — REGNUM  В Челябинске предприятие «ЧТЗ-Уралтрак» оштрафовано на общую сумму 100 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

Нарушения выявила природоохранная прокуратура. Среди них не внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду и нарушения при обращении с отходами.

Так, с отходами работают семь человек, при этом у троих не было необходимой подготовки, подтверждённой сертификатами. А за 2017 год предприятие не внесло в бюджет около 4 млн рублей за вред окружающей среде.

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Проблемы экологии
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