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Ярославской области в 3,7 раза уменьшили субсидию на развитие АПК

Экономика

Регион получил 188 млн рублей

Ярославской области в 3,7 раза уменьшили субсидию на развитие АПК
Пахота

Ярославль, 11 октября 2018, 15:37 — REGNUM  Ярославская область в 2018 году получит из федерального бюджета 188 млн субсидии для предприятий агропромышленого комплекса на компенсацию процентов по инвестиционным кредитам. Об этом говорится в распоряжении правительства России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это в 3,76 раза меньше, чем было выделено региону в 2017 году. Тогда размер субсидии составлял 708 млн рублей.

Стоит отметить, что по сравнению с 2017 годом объем субсидии для всех регионов был уменьшен с 58 млрд до 26, то есть в 2,2 раза.

Получить оперативный комментарий от правительства региона ИА REGNUM не удалось — руководство департамента АПК и профильный зампред правительства находятся в Москве на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень».

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