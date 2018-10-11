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Оппозиция Италии: правительство ведет дело к выходу из зоны евро

Экономика

Власти опровергают наличие таких планов

Оппозиция Италии: правительство ведет дело к выходу из зоны евро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Евро

Рим, 11 октября 2018, 15:37 — REGNUM  Действующее правительство Италии намерено вывести страну из зоны евро, заявил в четверг, 11 октября, секретарь Демократической партии Маурицио Мартина, передает Rai Tre.

«Это правительство хочет вывести нас из зоны евро. Все идет к этому. Они выбрали этот сценарий ради пропаганды накануне выборов в Европарламент, чтобы выглядеть спасителями отечества», — сказал Мартина.

Власти Италии и руководители Еврокомиссии ведут споры вокруг госдолга Италии бюджета страны на 2019 год, но министры неоднократно заявляли об отсутствии планов по выходу из зоны евро.

Вместе с тем некоторые представители правящих партий высказывались в пользу контроля над собственной финансовой системой, то есть в пользу возвращения от евро к лире.

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Экономика Италии
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