Следствие попросило суд взять под стражу вице-президента ОАК

Москва, , 15:37 — REGNUM Арестовать вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова, проходящего по делу о мошенничестве, попросили суд следователи СКР. Об этом сообщает 11 октября пресс-служба Басманного суда Москвы.

В судебной инстанции отметили, что в суд поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также сообщается, что Герасимова просят заключить под арест до 9 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что в ОАК прошли обыски по делу о хищениях при исполнении государственных контрактов, связанных со специальным летным отрядом «Россия».

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