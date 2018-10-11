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МВФ: эскалация напряженности в мировой торговле угрожает росту экономики

Экономика

В такой ситуации не будут устранены причины устойчивых чрезмерных внешних дисбалансов

Денпасар, Индонезия, 11 октября 2018, 15:33 — REGNUM  Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард представила Глобальную программу мер экономической политики в рамках Осенней встречи МВФ и Всемирного банка в индонезийском Денпасаре. Эскалация напряженности в мировой торговле может негативно сказаться на росте мировой экономики, говорится в докладе.

Кроме того, в такой ситуации не будут устранены причины устойчивых чрезмерных внешних дисбалансов. Ослабление поддержки многостороннего подхода несет в себе угрозу успехам, достигнутым в мировой торговле за десятки лет.

В целях стабильности и общего процветания МВФ будет поддерживать действия по преодолению возникающей напряженности и способствовать более открытой торговле, включая такие новые области, как услуги и цифровая коммерция.

«Для сокращения крупных и устойчивых дисбалансов необходимо предпринять действия как странам с внешними профицитами, так и странам с внешними дефицитами», — говорится в программе Лагард.

Она назвала весьма вероятным сохранение проблем, обусловленных неустойчивой макроэкономической политикой, неравенством, низким доверием к экономической политике, технологическими новшествами, изменением климата, демографическими сдвигами и миграцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирного банка Джим Ён Ким рассказал о подготовке Китая и других стран к ухудшению условий мировой торговли. Возможное столкновение всех стран с торговыми ограничениями, несомненно, замедлит темпы мирового экономического роста, отметил глава ВБ.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк предрек ухудшение условий мировой торговли

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Международная торговля
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