В Пензенской области построено три новых газопровода

Москва, , 15:33 — REGNUM Строительство трёх новых газопроводов в Пензенской области — к микрорайонам Пензы Заря, Междуречье и поселку Нефтяник — завершил Газпром в текущем году. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба предприятия.

«Все объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход реализации соглашения о сотрудничестве между регионом и компанией обсуждался на встрече в Москве с участием председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В рамках программы газификации региона в 2005—2017 годах Газпром вложил 1,3 млрд рублей и построил 14 газопроводов. В результате уровень газификации Пензенской области возрос с 80,4% до 98%, в том числе в сельской местности — с 62,7% до 75,3% (в среднем по России — 68,1% и 58,7% соответственно).

Миллер и Белозерцев рассмотрели возможность расширения использования технологий, продукции и услуг предприятий Пензенской области в интересах Газпрома. Достигнута договоренность проработать этот вопрос.