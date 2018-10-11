«Ситуация с МВФ — это предмет для серьезной нервозности Киева»

Киев, , 15:19 — REGNUM Украинские эксперты обсуждают информацию о том, что Киев ускорил переговоры с МВФ, чтобы до конца октября заключить с Фондом новое соглашение.

Напомним, накануне ИА «Украинские новости», ссылаясь на близкие к переговорам источники, сообщило, что такое политическое решение приняли власти в Киеве после практически безрезультатной работы миссии МВФ в Украине в сентябре.

«Сейчас Украина пытается во что бы то ни стало разрешить ключевые вопросы для подписания программы и формирования условий для ее реализации в 2019 году. Основные темы: цена газа, госбюджет и борьба с коррупцией», — говорится в сообщении.

Официально правительство Гройсмана эту информацию не комментировало.

Если до конца следующей недели позитивного решения МВФ по Украине все еще не будет, то это предмет для серьезной нервозности, комментирует последние новости экономист Олег Устенко. Далее эксперт аргументирует свою позицию:

«Истощенные золотовалютные резервы, снижающиеся четыре месяца кряду, нуждаются в пополнении. «Жировая прослойка» слишком мала… Чем дальше мы движемся к концу октября, а тем более года, тем сложнее будет рассчитывать на новый транш без наличия бюджета. Бюджет у нас — это всегда битва. тем более, если речь идет о бюджете года выборов. поэтому сложно представить, что он будет принят не как обычно под Новый год, а так заранее, как того требуют текущая экономическая ситуация», — анализирует Устенко.

ИА REGNUM напоминает — согласно официальной информации, международные резервы Украины в сентября сократились на 3,5% и по состоянию на 1 октября составляли 16,638 млрд долларов. Объем международных резервов покрывает 2,8 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины, сообщили в украинском Нацбанке.

В конце сентября украинские СМИ со ссылкой на источники сообщали — для получения новой программы МВФ Украине надо выполнить 4 главных условия. В частности, Киев должен повысить цены на газ для населения, скорректировать госбюджет и осуществить изменения в ГФС и антикоррупционных органах.