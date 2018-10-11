Саудовская Аравия поставит в Индию дополнительно 4 миллиона баррелей нефти

Нью-Дели, , 15:46 — REGNUM В виду дефицита нефти в Индии, ставшего результатом введения санкций США против экспорта углеводородов из Ирана, которые вступят в силу 4 ноября 2018 года, Саудовская Аравия согласилась восполнить нехватку сырой нефти путем осуществления дополнительных поставок в размере четырех миллионов баррелей.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», несмотря на то, что Индия является вторым после Китая партнером Ирана в области торговли нефтью, некоторые индийские предприятия по нефтепереработке намерены отказаться от закупок сырья в Исламской Республике в виду санкций США. Основными компаниями, которые готовы сотрудничать с Саудовской Аравией как с альтернативным поставщиком, являются Reliance Industries Ltd, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemicals Ltd. Каждой из них требуется дополнительный миллион баррелей сырой нефти.

Все четыре компании отказались от каких-либо комментариев касательно данного решения, как и государственная корпорация Саудовской Аравии по производству нефти Saudi Aramco.

Несмотря на санкции со стороны США, большинство предприятий, специализирующихся на нефтепереработке, готовы закупить 9 миллионов баррелей в Иране в ноябре 2018 года.