ММК: российская сталь высоко востребована автопромом

Магнитогорск, Челябинская область, , 15:13 — REGNUM Один из крупнейших российских производителей стали Магнитогорский металлургический комбинат (ММК, г. Магнитогорск Челябинской области) вместе с другими компаниями отрасли не согласился с претензиями к российским металлургам по качеству выпускаемой ими продукции для автопрома.

Днем ранее замглавы министерства промышленности и торговли Александр Морозов, выступая на конференции «Автоэволюция» в Калуге, заявил, что отечественные металлургические предприятия разучились делать сложные детали из-за потери технологических компетенций.

На ММК, который является в настоящий момент крупнейшим поставщиком металлопроката для отечественного автопрома, отметили, что российские сталелитейщики практически полностью закрывают потребности автомобилестроителей в качественном высокотехнологичном прокате.

«Объемы импорта автолиста в отечественном автопроме в настоящее время стремятся к нулю, а ряд популярных моделей отечественных автомобилестроителей выпускается практически полностью из магнитогорской стали», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

С начала 2000-х годов Магнитка инвестировала миллиарды долларов в увеличение и модернизацию соответствующих производственных мощностей, отметили в пресс-службе. В частности, более 1,5 млрд долларов было вложено в создание комплекса стана холодной прокатки 2000, выпускающего прокат для производства внешних и внутренних деталей автомобилей. За семь лет на нем произведено свыше 10 млн тонн продукции. Компания выпускает все востребованные рынком марки сталей, акцептованные в соответствии с самыми жесткими международными стандартами.

Среди ключевых потребителей магнитогорской стали не только лидеры российского автопрома АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ и УАЗ, но и иностранные компании, локализующие сборку в России: Ford, Volkswagen, Renault, Nissan. По итогам прошлого года поставки ММК в адрес автопрома выросли на 12%, составив 528 тыс. металлопродукции. В планах на этот год — нарастить поставки в адресFord Sollers в 1,5 раза. При этом Магнитка на сегодняшний день единственный поставщик металлопроката для Ford в России.

Ранее с критикой заявления замминистра минпромторга Александра Морозова выступила ассоциация «Русская сталь», представляющая интересы металлургической отрасли. Организация отметила, что отечественным компаниям вполне хватает компетенций для опережающего роста.

Группа ММК занимает первое место по доле на российском рынке стального проката с долей 16,6%. В 2017 году группа произвела 12,9 млн тонн стали и 11,6 млн тонн товарной металлопродукции. Порядка 80% продукции компания отгружает на внутренний рынок.