Севастополь купит ещё пять новых пассажирских катеров

Севастополь, , 15:12 — REGNUM В госпрограмму развития транспорта Севастополя внесены изменения относительно лизинговых контрактов на приобретение пассажирских катеров. Об этом 11 октября на заседании правительства города сообщил и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

«Изменения касаются лизинговых контрактов на приобретение пассажирских катеров. Поставка первых двух катеров планируется в 2019 году, а остальных в 2020 году», — уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, курсировавшее между черноморскими портами два раза в сутки скоростное пассажирское судно «Комета 120М» с 1 августа до 1 октября перевезло 22 тыс. 200 пассажиров.

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