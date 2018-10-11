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Севастополь купит ещё пять новых пассажирских катеров

Экономика

В течение двух лет город-герой получит суда в рамках некоммерческого лизинга

Севастополь купит ещё пять новых пассажирских катеров
Александр Дейнека. Балаклава. 1934

Севастополь, 11 октября 2018, 15:12 — REGNUM  В госпрограмму развития транспорта Севастополя внесены изменения относительно лизинговых контрактов на приобретение пассажирских катеров. Об этом 11 октября на заседании правительства города сообщил и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Исаков.

«Изменения касаются лизинговых контрактов на приобретение пассажирских катеров. Поставка первых двух катеров планируется в 2019 году, а остальных в 2020 году», — уточнил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, курсировавшее между черноморскими портами два раза в сутки скоростное пассажирское судно «Комета 120М» с 1 августа до 1 октября перевезло 22 тыс. 200 пассажиров.

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