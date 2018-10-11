Украинский аэропорт «Киев» планирует увеличить пассажиропоток почти на 40%

Киев, , 15:18 — REGNUM Украинский международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского планирует увеличить пассажиропоток в 2019 году до 3,6 млн человек, заявил председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский, сообщает 11 октября УНИАН.

По его словам, в 2018 году аэропорт обслужит 2,6 млн человек, на 2019 год запланировано увеличение пассажиропотока на 1 млн человек или на 38,46%.

Костржевский подчеркнул, что значительный рост количества пассажиров обеспечивается ростом рынка авиаперевозок.

Напомним, аэропорт «Киев» работает на Украине с 1924 года. В 2017 году аэропорт «Киев» увеличил пассажиропоток на 64% до 1,85 млн человек.