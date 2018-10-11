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В Лондоне за рекордные £160 млн продан пентхаус с видом на Гайд-парк

Экономика

Среди помещений пентхауса есть комната для хранения вина и две лоджии с видом на Гайд-парк

Лондон, 11 октября 2018, 15:10 — REGNUM  Двухэтажный пентхаус в одном из престижных жилых комплексов столицы Великобритании был продан за рекордные £160 млн (порядка 13,9 млрд рублей). Об этом пишет газета The Guardian.

Отмечается, что квартира, занимающая два последних этажа в здании, находится в лондонском комплексе One Hyde Park. Среди помещений пентхауса есть комната для хранения вина и две лоджии с видом на Гайд-парк Лондона, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, самый дорогой особняк, выставленный на продажу в Подмосковье, обойдется покупателю в $173 млн (около 12 млрд рублей).

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