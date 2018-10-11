Вьетнамская авиакомпания Vietjet приобретает 10 самолетов за $1,2 млрд

Ханой, , 21:42 — REGNUM 10 октября в присутствии премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука и высокопоставленных лиц из правительства Японии авиакомпания Vietjet и компания Mitsubishi UFJ Lease & Finance (MUL) входящая в Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) совместно с французским банком BNP Paribas подписали соглашение о предоставлении средств на покупку пяти новых самолетов стоимостью $614 млн, — сообщает издание VNExpress. В тот же день французский банк Natixis и инвестиционный дом Японии подписали соглашение о финансировании приобретения еще пяти новых самолетов стоимостью $625 млрд.

Самолеты, которые собирается купить Vietjet, будут новыми и современными; в частности, авиакомпания планирует приобрести самолеты AirbusA321neo, оснащенные двигателями нового поколения, с улучшенной аэродинамикой и салоном. Новые самолеты будут введены в эксплуатацию в 2018 — начале 2019 г.

По словам заместителя генерального директора Vietjet Динь Вьет Пхыонга, достигнутые соглашения подтверждают доверие ведущих финансовых институтов Японии к авиакомпании Vietjet, недавно открывшей три новых рейса в Японию.

Ранее в июле авиакомпания также подписала соглашение с Boeing о покупке 100 самолетов Boeing 737. Самолеты будет переданы Vietjet через 4 года (в 2022—2025 гг.).