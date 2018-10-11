Ульяновский губернатор рассказал Путину о перспективах развития региона

Ульяновск, , 14:59 — REGNUM На Международном форуме «Россия — спортивная держава» состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Стороны обсудили работу крупнейших предприятий региона, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

В частности, речь шла об Ульяновском автомобильном заводе, «Авиастар-СП», а также «АэроКомпозит-Ульяновск».

Кроме того, коснулись вопроса обеспечения госзаказа по изготовлению спецавтомобилей для здравоохранения в регионе. В настоящее время в области проходит обновление автопарка скорой медицинской помощи. Благодаря поддержке регионального бюджета и участию в федеральных программах, специальный транспорт уже заменен на 80%, что помогло значительно повысить доступность оказываемой экстренной помощи населению.

В ходе встречи глава области пригласил президента посетить Центр медицинской радиологии в Димитровграде в начале 2019 года.

«Владимир Путин хорошо осведомлен о состоянии дел в регионе. Благодаря его поддержке нам удалось повысить промышленный потенциал Ульяновской области и реализовать множество социальных проектов. Одним из них является строительство уникального медицинского центра радиологии, его возведение сейчас вошло в завершающую стадию. Я пригласил президента лично посетить этот значимый объект в Димитровграде», — прокомментировал итоги встречи Морозов.

ИА REGNUM напоминает, Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России строится по поручению президента РФ. В реализацию проекта вложено 20 млрд рублей. Это первый в стране объект по оказанию онкологической помощи, который сосредоточит на своей территории все методы диагностики и лечения, используемые в ядерной медицине.

Пациентами центра смогут стать жители как Приволжского федерального округа, так и всей страны и получить высокотехнологичную помощь по таким направлениям как онкология, эндокринология, кардиология, нейрохирургия, урология и иммунология.