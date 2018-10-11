МВФ: В 2018 году рост экономики Киргизии будет самым низким в Туркестане

Бишкек, , 14:58 — REGNUM Согласно прогнозам аналитиков Международного валютного фонда, в 2018 году рост валового внутреннего продукта Киргизии будет самым низким среди стран Туркестанского региона и составит лишь 2,8%, говорится в докладе МВФ.

Соседи республики по региону будут демонстрировать несколько лучшие показатели. Так, ВВП Туркмении должен вырасти на 6,2%, ВВП Узбекистана — на 5%, ВВП Таджикистана — также на 5%, а ВВП Казахстана — на 3,7%.

По прогнозам специалистов фонда, в 2019 году наименьший рост ожидает экономику Казахстана — на 3,1%, а наибольший будет у Туркмении — всё те же 6,2%. Затем следуют Таджикистан и Узбекистан — на 5%. Замыкает список вновь Киргизия — на 4,5%.

ИА REGNUM напоминает, что по информации министерства финансов, ВВП Киргизии в 2017 году превысил 520,9 млрд сомов (около 496,9 млрд рублей по текущему курсу) и по сравнению с 2016 годом вырос на 4,6%. Инфляция в этот период была равна 3,2%.

Отметим, что согласно сентябрьскому прогнозу Азиатского банка развития, Киргизию ожидает резкое снижение показателя роста экономики по итогам 2018 года — с ранее ожидавшихся 3,5% до 2,5%.

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