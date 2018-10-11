В Орле прошла международная конференция, посвященная «новой экономике»

Орел, , 14:57 — REGNUM Международная конференция «Новая экономика: институты, инструменты, тренды» прошла в Орловском государственном университете (ОГУ) им. И.С. Тургенева, сообщает 11 октября пресс-служба вуза.

Партнерами мероприятия выступили Российская академия наук, Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, другие организации, ученые из Италии и Бельгии.

Директор Института экономики и управления ОГУ Алексей Зайцев сообщил, что в отличие от конференции прошлого года, в которой приняло участие большое количество банков и предприятий, нынешняя конференция получилась более академической.

«В рамках конференции … рассматривалось множество вопросов как практического, так и теоретического характера. Например, не остались без внимания информационное пространство, когнитивная экономика, методы математического анализа и их применение в различных системах и моделях», — сказал Алексей Зайцев.

Отмечается, что организаторы ставили перед собой задачу получить новые знания, найти наиболее приемлемые модели для дальнейшего развития, спрогнозировать тенденции экономического уклада, и что эти задачи были успешно выполнены.