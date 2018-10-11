Медведев: в Бюджетном кодексе появится «целый ряд новелл»

Москва, , 14:55 — REGNUM Изменения в Бюджетном кодексе РФ устанавливают особенности исполнения федерального бюджета в 2019 году. Цель — сделать механизмы бюджетного финансирования регионов более гибкими и оперативными. Там есть целый ряд новелл. Об этом сегодня, 11 октября, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Во-первых, регионы России смогут более оперативно перераспределять деньги из бюджета. Раньше, если по каким-то причинам регион не успевал в полном объёме использовать федеральные субсидии, которые ему выдавались, эти деньги возвращались в бюджет. Получить их можно было, только пройдя длительные процедуры. Теперь это будет проще.

Во-вторых, вводится новая норма о зачислении доходов от продажи драгоценных металлов и камней из государственных фондов субъектов в их бюджеты. Эти деньги, если потребуется, помогут профинансировать дефицит регионального бюджета, какие-то иные траты.

В-третьих, ещё на один год продлевается возможность оперативно перераспределять бюджетные деньги по отдельным видам расходов. Такая практика была введена в 2017 году. Она неплохо себя зарекомендовала. Поэтому предлагается использовать этот механизм и в 2019 году.

В-четвёртых, в 2019 году продолжится укрепление бюджетной дисциплины. Бюджетную отчётность министерства и ведомства ведут сами. Теперь в тестовом режиме для нескольких ведомств вводится другой механизм, когда функции бюджетного учёта будут сосредоточены в Федеральном казначействе. Это поможет улучшить контроль за расходованием государственных денег. «Посмотрим, каковы будут результаты», — сказал Медведев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах России стоит создать отдельные «бюджеты развития» для финансирования инвестиций по аналогии с резервными и дорожными фондами. Такая возможность должна быть предусмотрена в Бюджетном кодексе, говорится в отзыве комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на проект федерального бюджета на 2019−2021 гг.

Подробнее: В Госдуме предложили формировать в регионах «бюджеты развития»