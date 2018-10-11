Финансовый центр «Астана» занял второе место среди центров Восточной Европы

Астана, 11 октября 2018, 14:58 — REGNUM Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) занял второе место среди финансовых центров Восточной Европы и Туркестана, заявил 11 октября управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, сообщили в пресс-службе президента Казахстана.
11 октября глава финансового центра отчитался перед главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о ходе становления и развития МФЦА. Келимбетов рассказал об итогах работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Назарбаева в США и Китай.
Среди 100 мировых финансовых центров МФЦА заняла 61-е место.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Казахстанская (KASE) и Московская фондовые биржи подписали соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого Московская биржа купит 20% акций у KASE.
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