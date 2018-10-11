Тамбовщина будет сотрудничать с Национальным союзом производителей говядины

Тамбов, , 14:43 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и директор Национального союза Роман Костюк на российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2018» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Документ предусматривает установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества. Планируется наладить совместную работу по реализации инвестиционных проектов в Тамбовской области, созданию агропромышленных парков и кластеров, продвижению технического обеспечения и внедрения современных эффективных технологий сельхозпроизводства.

Союз производителей говядины планирует привлекать как государственные, так и частные инвестиции для реализации сельхозпроектов на Тамбовщине.

Национальный союз производителей говядины создан в 2010 году. В него входят более 70 предприятий из 38 регионов Российской Федерации. Он создан в целях развития на территории Российской Федерации конкурентоспособного производства говядины, содействия улучшению качества производимой мясной продукции, обеспечения наиболее благоприятных условий деятельности производителей говядины на территории Российской Федерации, развития экспорта продукции российского мясного скотоводства и технологий.

ИА REGNUM напоминает, также в рамках «Золотой осени — 2018» Тамбовская область заключила соглашение о сотрудничестве с Российской гильдией пекарей и кондитеров.

Документ предусматривает взаимодействие сторон, направленное на развитие малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области в сфере хлебопекарного, кондитерского и мукомольного производства.