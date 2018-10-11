Четверг, 11 Октября 2018 года
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Правительство РФ выделит 8,5 млрд на развитие Дальнего Востока и Забайкалья

Экономика

Средства пойдут на реализацию инвестиционных проектов

Правительство РФ выделит 8,5 млрд на развитие Дальнего Востока и Забайкалья
Цитата из х/ф «Приезжайте на Байкал». Реж. Вениамин Дорман. 1965. СССР
На берегу Байкала

Москва, 11 октября 2018, 14:53 — REGNUM  Правительство России дополнительно выделит около 8,5 млрд рублей на программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, заявил 11 октября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, средства пойдут, в том числе, на реализацию инвестиционных проектов с участием Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Кроме того, будет увеличена субсидия Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций.

«Мы продолжаем оказывать поддержку Дальневосточному региону», — сообщил Медведев.

Как пояснил глава правительства, в федеральном бюджете 2018 года на мероприятия по развитию Дальневосточного округа зарезервированы дополнительные средства — около 32 млрд рублей, большая часть из которых ранее была распределена.

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Федеральная программа развития Дальнего Востока и Забайкалья
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