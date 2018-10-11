Усилится ответственность за вольности при исполнении гособоронзаказа

Москва, , 14:26 — REGNUM Правительство РФ рассматривает изменения в законодательство, повышающие административную ответственность за нарушения при исполнении государственного оборонного заказа. Их цель — «повысить исполнительскую дисциплину при выполнении государственного оборонного заказа», заявил 11 октября премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

По его словам, изменения усилят ответственность должностных лиц за размещение заказа у единого поставщика — вырастут штрафы.

«Речь идёт о решении руководителя, причём самовольном, заключить такой контракт, когда по закону должен быть проведён аукцион или конкурс», — сказал глава правительства.

Также вводится дополнительная административная ответственность должностных лиц за изменение условий государственного контракта.

«Например, когда контракт уже заключён, одна из сторон решает сдвинуть сроки, увеличить цены. Это, безусловно, нарушение законодательства и самого договора, если такие изменения не предусмотрены напрямую законодательством», — отметил Медведев.