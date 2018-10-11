Всемирный банк наложил санкции на 14 компаний в Бангладеш

Дакка, , 16:45 — REGNUM Всемирный банк наложил санкции на 14 компаний, осуществляющих свою деятельность в Бангладеш. По информации бангладешского новостного издания «Дойник иттефак», за прошедший год Всемирный банк наложил санкции на 75 физических и юридических лиц со всего мира, в это число вошли 4 бангладешских компании и еще 10 компаний, которые так или иначе осуществляют свою деятельность в Бангладеш.

В число иностранных компаний в Бангладеш, попавших под санкции Всемирного банка, вошли предприятия из Китая, Франции, Бельгии, Швейцарии, Малайзии и Австралии. Наложенные на предприятия из этих стран санкции Всемирного банка будут действовать от двух до четырех лет. По информации «Дойник иттефак», уполномоченные эксперты Всемирного банка обнаружили в деятельности этих компаний присвоение денег отдельными их сотрудниками, коррупцию, превышение должностных полномочий руководителями компаний и другие нарушения.