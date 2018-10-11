Капремонт за три дня: ОНФ выявил сомнительные контракты в Ингушетии

Магас, , 14:05 — REGNUM Ингушетия оказалась среди четырех регионов, в которых эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» выявили сомнительные способы освоения средств бюджета в 2017 году. В поле зрения «фронтовиков» попал контракт на капитальный ремонт административных зданий МВД по Ингушетии стоимостью 46 млн рублей.

Как установили активисты, он был заключен в конце 2017 года с единственным допущенным участником. Подрядчик обязался выполнить ремонт за неделю, однако уже спустя три дня после заключения с ним контракта, ему заплатили за работу 39,2 млн рублей.

«Кроме ремонтных работ, которые невозможно сделать за столь короткий срок, в состав работ входило и благоустройство территории», — говорится в сообщении ОНФ.

По мнению экспертов, этот случай является примером намеренного освоения бюджетных средств, когда акты выполненных работ подписываются до фактического их исполнения. Среди регионов, где были найдены аналогичные нарушения, оказались Республика Крым, Волгоградская и Ленинградская области. Общая сумма таких сомнительных контрактов составила 195 млн рублей.

По словам координатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетта, по итогам проверки эксперты намерены обратиться в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку действий заказчиков по выявленным случаям освоения бюджетных средств под конец года.