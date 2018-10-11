«Фамильные» земли за долги: «Татфондбанк» взыскал залог

Казань, , 13:47 — REGNUM Жилищно-строительный кооператив «Фамилия», строящий коттеджный посёлок в пригороде Казани, по иску банкрота «Татфондбанка» лишился трёх земельных участков, которые выступали залогом в кредитном договоре третьего лица. Заёмщиком было ООО «Ягодинская слобода» — обанкроченный на сегодня фигурант уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы ТФБ Роберта Мусина. ООО получило от ТФБ кредит на 274 млн рублей, оформило принадлежащие ему земли как обеспечение, а позднее обеспечительные обязательства были расторгнуты, и участок продан ЖСК. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ПАО «Татфондбанк» с середины декабря 2016 года находившийся под управлением временной администрации, в марте 2017 года остался без лицензии, а в апреле был признан банкротом. На сентябрь 2018 года установлены его долги перед более чем 18 тыс. кредиторами на сумму свыше 158 млрд рублей. В рамках процедуры конкурсного производства арбитражный управляющий ведёт работу по формированию конкурсной массы, в том числе и через взыскание залогового имущества.

Читайте также: Недостача на 40,9 млрд: «Татфондбанк» подвёл итоги конкурсного производства

Иск к жилищно-строительному кооперативу «Фамилия» был подан 26 июля 2018 года. ТФБ потребовал обратить взыскание на заложенное имущество — три земельных участка площадью от 761 до 13 996 кв. м с продажной ценой свыше 10,2 млн рублей.

Участки выступали обеспечением по кредиту, выданному ТФБ 30 декабря 2013 года ООО «Ягодинская слобода». С последним, на сегодня уже являющимся банкротом и проходящим фигурантом одного из эпизодов уголовного дела в отношении экс-главы банка Роберта Мусина, договор был заключен на 274 млн рублей. 10 апреля 2014 года был подписан договор об ипотеке с заёмщиком и ТФБ, по условиям которого в залог банку были переданы земельные участки в селе Сокуры Лаишевского района. А 25 ноября 2016 года заёмщик и банк расторгли договор ипотеки, и ООО «Ягодинская слобода» продало участки ЖСК «Фамилия».

Конкурсный управляющий сначала признал недействительным соглашение о расторжении договора об ипотеке — 1 марта 2018 года суд иск удовлетворил. А позднее были удовлетворены требования о взыскания залога.

«Установлено, что ЖСК «Фамилия» не принял все разумные меры для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества, должен был знать о том, что приобретаемое им имущество являлось предметом залога, поэтому залог ПАО «Татфондбанк» не прекратился в связи с возмездным приобретением», — отмечается в материалах суда и уточняется, что «суд пришел к выводу, что ЖСК «Фамилия» не может быть признан добросовестным приобретателем».

Напомним, ранее в том же посёлке под залог ТФБ вернулись еще 24 участка, принадлежавшие ООО «Грин Девелопмент». Они также были обеспечением по тому же кредиту ООО «Ягодинская слобода», но в 2016 году компания, предварительно расторгнув с ТФБ договор ипотеки, продала их ООО «Грин Девелопмент».

Читайте также: 24 участка под коттеджным посёлком вернули в залог «Татфондбанку»