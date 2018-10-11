Фейк о продовольственном дефиците

Сергей Петухов, , 15:59 — REGNUM

В последние годы российский ритейл ведет нечестную игру в отношении отечественных производителей — число возвратов нереализованной продукции существенно возросло, особенно страдают производители хлебных изделий, мясной, овощной и молочной продукции. При этом на зарубежных поставщиков такие условия не распространяются.

Потребитель выигрывает, если защищён российский производитель. Потому что удовлетворение спроса покупателей возможно только тогда, когда обеспечено насыщение продовольственного рынка: качество, ассортимент, объём производства и возможность развития. Поэтому убытки производителя из-за дискриминации торговыми сетями всегда причиняет вред и покупателю.

Защитить производителя и покупателя, конечно, можно и нужно, но не так просто. Интрига, которую закручивают лоббисты торговых сетей, похожа на фейковый остросюжетный сериал. Наподобие тех, что в последнее время зарубежные технологи закручивают против России.

Прямо скажем, в отношении отечественных производителей торговые сети применяют нечестные приёмы, пытаясь не исполнять договор купли-продажи. Казалось бы все очевидно: купил-заплати, но торговые сети заставляют производителей оплачивать издержки качества своей работы. Возврат нереализованной продукции, если разобраться, — ничто иное, как фактор давления, разорения и недобросовестной конкуренции. Именно поэтому к иностранным поставщикам у торговых сетей абсолютное табу на возвраты. Ну, а отечественным производителям приходится терпеть.

Собственно, именно в этом причина наступления лоббистов торговых сетей на попытки законодательно запретить им возвращать нереализованные продукты. Хотя, нужно отдать должное парламенту, закон группы депутатов, в числе которых вице-спикер Ирина Яровая, председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин и вся мониторинговая группа «Честная цена», о запрете возвратов, похоже, действительно призван восстановить справедливость и защитить нас с вами.

Разобраться с мотивами лоббистов крупного ритейла и вброшенной ими дезинформации о грозящем дефиците можно только услышав тех, кто в реальных условиях сталкивается с возвратами.

По самым скромным подсчетам 20% всех продовольственных товаров отечественного производства с истекшими сроками годности (пятая часть от всех нереализованных продовольственных поставок по стране) крупные торговые сети возвращают обратно. По отдельным хлебопекарным предприятиям в регионах возврат доходит до 50% от всей поставки, по мясной продукции — до 30%. В среднем в стране из-за возврата ежегодно уничтожается около 3 тыс. тонн зерна, объем возврата нереализованной рыбы достигает 20 тыс. тонн. Если общий товарооборот в торговых сетях по продовольствию составляет около 14 трлн рублей ежегодно, то в среднем потери производителей составляют не менее 200 млрд рублей. Таким образом, вопрос для сетей — это менее 1%, а для производителей огромный резерв финансовых ресурсов на улучшение качества продуктов питания, проведение реновации и инвестиций в основное производство.

Представители ассоциаций производителей в первую очередь указывают на неравные условия сотрудничества ритейла с отечественными и зарубежными производителями, утверждают, что принятие закона о запрете на возврат не только не приведёт к дефициту и пустым полкам, а даст производителю ресурс для расширения ассортимента и качества продукции, а также подтверждают, что спекуляции торговых сетей — чистый обман. «Для нас этот закон — восстановление справедливости и гарантия равноправия. Иностранным производителям продукция не возвращается в принципе, почему это возможно в отношении российских производителей? Этого в принципе не должно быть! Ни один магазин не примет у покупателя банку йогурта, если тот купил три, две съел, одна осталась. Почему такое возможно в отношении поставленной продукции?» — удивляется исполнительный директор НП СРО «Национальный союз мясопереработчиков» Екатерина Лучкина.

Она также подчеркивает, что переход права собственности на товар от производителя к торговой сети происходит непосредственно в момент его передачи. И тут, отмечает она, нужно уйти от обсуждения и сроков годности, потому что, например, продукт одного производства, упакованный в разные типы оболочек, может храниться от 30 до 60 дней. Снова возникает вопрос — как объяснить законопослушному предпринимателю, соблюдающему все требования технического регламента, что одну часть партии ему могут вернуть, а другую — нет?

Что же касается поставленной продукции с иными недостатками, то за нее несет ответственность поставщик. Поскольку по некоторым видам продукции существует отсрочка платежа, в данном случае торговая сеть ничем не рискует. «Данный законопроект — всего приведение норм правоприменительной практики в соответствие с действующим законодательством», — считает Лучкина, отмечая, — после запрета возврата нереализованной продукции производители просто участят поставки, а торговая сеть, наконец, научится грамотно формировать свой заказ.

Волки и овцы

Убытки производителей при возврате нереализованной продукции колоссальны. На создание продукта были потрачены определенные средства — переработка, упаковка, электроэнергия, трудозатраты. И, получая обратно непроданный товар, поставщик должен изыскивать средства на утилизацию.

«В кондитерской отрасли мы не можем переработать продукцию, мы ее выбрасываем. Процент возврата при таких условиях варьируется от 5 до 15%, в среднем 10% от объемов продаж, в зависимости от сезона. В 2016 году в результате скачков возвратов мы оказались в предбанкротном состоянии и решили работать только с теми сетями, с которыми согласовали нулевой возврат, либо зафиксировали 5% возврат, остальное стало их ответственностью», — рассказывает управляющий кондитерской фабрикой «Господарь» Сергей Сурмач.

Соглашаясь с рабскими условиями, подчеркивает он, предприниматели пытаются сами регулировать заказы, но у них это не получается. Сурмач уверен, что никакой добровольной договоренности между производителями и торговой сетью быть не может. «Волк с овцами никогда не договорится. Сеть говорит — мы работаем на условиях 100% возврата. Хотите — работайте, хотите — не работайте. А поскольку производителей, желающих попасть на торговую полку, всегда гораздо больше, чем места на этой полке, то они вынуждены принимать подобные условия. О честной конкуренции говорят много, а здесь не разговор, а конкретное решение по обеспечению именно честной конкуренции в пользу покупателя. То есть наших граждан, тех ради кого и работают наши предприятия», — делится управленец.

При этом он подчеркивает, что существует ряд крупных ритейлеров, с которыми можно работать без возврата. «Они всю ответственность за заказ берут на себя, у них нет ни дефицита товаров, ни роста цен. Слова ряда ассоциаций о том, что некоторые производители против нового закона, вызваны тем, что они просто боятся вылететь из торговой сети и проявляют лояльность», — уверен управленец.

Честная конкуренция

Представители малого и среднего бизнеса уверены, что принятие законопроекта Яровой позволит развивать честную конкуренцию между производителями, сохранит большие средства на развитие производства, придаст ему стабильность и горизонт планирования, что чрезвычайно важно для дальнейшего укрепления продовольственной безопасности.

«Мы все прекрасно понимаем, что у нас на сегодняшний день ритейл занимает доминирующее положение во взаимоотношениях с поставщиками. Возврат проданного товара — это одна из возможностей шантажа. Подчеркиваю, что заказ формирует ритейл. Поставщик все вовремя отгрузил, возможно, при этом залез в долги. Но через какое-то время ему, абсолютно ничем не защищенному, возвращают товар, говоря, что, если будешь рот открывать — мы тебя вообще с полки удалим. Вот каково положение на сегодняшний день», — отмечает член президиума общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Алексей Небольсин.