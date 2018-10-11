Повышается ставка акциза на табак

Москва, , 13:46 — REGNUM Законопроект, устанавливающий повышающий коэффициент для определения суммы акцизов на табак, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Как отметил в ходе пленарного заседания один из авторов инициативы член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР), ежегодно увеличивается доля нелегальной продукции.

В связи с этим депутаты предлагают при определении ставки акцизов на табак и табачные изделия учитывать повышающий коэффициент. Таким образом, помимо стандартного повышения акцизов на уровень инфляции 1 января каждого года, авторы инициативы предлагают ввести еще один повышающий коэффициент, который будет действовать с 1 сентября по 31 декабря каждого года.

Нововведение коснется импортируемого в РФ табака — в том числе, с территории Евразийского экономического союза.

По словам Катасонова, депутаты рассчитывают с помощью снижения потребления табачной продукции повысить доходы бюджета до 1 трлн рублей (сегодня он составляет порядка 600 млрд рублей.

При этом, по оценкам экспертов, себестоимость одной сигаретной пачки сегодня оценивается в 10 рублей.