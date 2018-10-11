Инвестиции и блокчейн-технологии: в ПМР проходит международный бизнес-форум

Тирасполь, , 13:38 — REGNUM В столице Приднестрвья Тирасполе 11 октября начал работу VI Приднестровский международный инвестиционный экономический форум. Как передает ИА REGNUM, на приднестровской площадке собрались более 600 участников из 15 стран мира, включая Россию, Индию, Китай, Италию, Польшу, Румынию, Германию, Великобританию, Украину, Молдавию и т. д.

На форуме будет представлено новое инвестиционное законодательство республики и конкретные инвестпроекты. В основном они касаются сферы сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, фармации.

«В этом году будет небывалое ранее количество гостей, участников, спикеров, модераторов, причём с абсолютно разных международных географий», — отметил директор Агентства по инвестициям ПМР Андрей Бетанов.

На форуме также будут презентованы инвестиционные карты городов и районов ПМР с обзором площадок, перспективных для вложения капиталов. Еще одной темой дискусии станут блокчейн-технологии и их развитие в Приднестровье.

«Все предпринятые в этом и прошлом году шаги навстречу бизнесу свидетельствуют о том, что Приднестровье является открытым и надёжным партнёром для инвесторов. Сегодня мы можем заявить о стабильности тех гарантий, которые дает государство, о готовности власти обсуждать с предпринимателями любые вопросы и о партнерстве бизнеса и власти», — заявил в приветственном обращении к участникам форума премьер-министр Александр Мартынов.