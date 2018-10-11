«Мираторг» построит в Брянской области комплексы за 8,8 млрд рублей

Брянск, , 13:35 — REGNUM Компания «Мираторг» планирует построить в Брянской области два свиноводческих комплекса и откормочную площадку для крупного рогатого скота общей стоимостью 8,8 млрд рублей. Соответствующие соглашения были подписаны губернатором Александром Богомазом и президентом компании Виктором Линником в рамках выставки «Золотая осень» в Москве 10 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Самый крупный из трех проектов — строительство откормочной площадки на 80 тыс. голов крупного рогатого скота около города Севск. Его стоимость составляет почти 5 млрд рублей. Начало строительства запланировано на 2018 год, закончить возведение планируют к 2026 году. Свиноводческие комплексы обойдутся в 3,8 млрд рублей. Они появятся в Суземском и Севском районах. Срок реализации проектов — 2018−2027 годы. Планируется, что их общая мощность будет равна 26 тыс. тонн товарной свинины в год.

ИА REGNUM отмечает, что летом 2018 года в Брянской области началось строительство новой линии по переработке мясной продукции. Сумма инвестиций в проект составит примерно 4,9 млрд рублей. Первая продукция будет поставлена на рынок уже в 2020 году.

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