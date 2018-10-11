Правительство РФ предлагает гибкий механизм финансирования регионов

Москва, , 13:37 — REGNUM Поправки в Бюджетный кодекс, устанавливающие особенности исполнения федерального бюджета на 2019 год, обсуждаются 11 октября на заседании правительства РФ.

«Цель — сделать механизмы бюджетного финансирования регионов более гибкими и оперативными», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Так, если регион не успевает в календарный год использовать федеральные субсидии на капитальные вложения в объекты региональной и муниципальной собственности, ему будет проще получить деньги вновь.

Также вводится норма по зачислению средств от продажи драгметаллов и камней из госфондов регионов в их бюджеты.

Кроме того, на год продлеваются возможности по перераспределению денег по отдельным видам расходов.

Еще одно изменение — в тестовом режиме для нескольких ведомств вводится механизм, когда функции бюджетного учёта также будут сосредоточены в Федеральном казначействе.

«Это поможет улучшить контроль за расходованием государственных денег», — отметил премьер-министр.