Правительство РФ предлагает гибкий механизм финансирования регионов

Москва, 11 октября 2018, 13:37 — REGNUM Поправки в Бюджетный кодекс, устанавливающие особенности исполнения федерального бюджета на 2019 год, обсуждаются 11 октября на заседании правительства РФ.
«Цель — сделать механизмы бюджетного финансирования регионов более гибкими и оперативными», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Так, если регион не успевает в календарный год использовать федеральные субсидии на капитальные вложения в объекты региональной и муниципальной собственности, ему будет проще получить деньги вновь.
Также вводится норма по зачислению средств от продажи драгметаллов и камней из госфондов регионов в их бюджеты.
Кроме того, на год продлеваются возможности по перераспределению денег по отдельным видам расходов.
Еще одно изменение — в тестовом режиме для нескольких ведомств вводится механизм, когда функции бюджетного учёта также будут сосредоточены в Федеральном казначействе.
«Это поможет улучшить контроль за расходованием государственных денег», — отметил премьер-министр.