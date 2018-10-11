Четверг, 11 Октября 2018 года
14:47:02 МСК

«Омский каучук» обзавелся системой получения сверхчистой воды

Экономика

Установка позволит получать воду для исследований на производстве фенола-ацетона

Омск, 11 октября 2018, 13:26 — REGNUM  Лаборатория по контролю за продуктами производства оргсинтеза компании «Омский каучук» получила крупную партию лабораторного оборудования, включая систему получения сверхчистой воды из водопроводной воды. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба группы компаний Титан.

«Система имеет производительность 2 л в минуту, оснащена модулем управления с графическим дисплеем», — говорится в сообщении.

Эта установка позволит получать очищенную от неорганических и органических примесей воду для проведения исследований на перспективном производстве фенола-ацетона. Полученная сверхчистая вода соответствует требованиям стандартов ISO и ASTM и может применяться не только в нефтехимии, но также для исследований в области нанотехнологий, микробиологии и молекулярной биологии.

Также лаборатория получила пять современных отечественных газовых хроматографов, генераторы высокочистого водорода к ним, хладотермостаты, влагомеры, спектрофотометры и другое оборудование.

Читайте также: «Омский каучук» обзавелся новой воздушной станцией для оргсинтеза

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Химическая промышленность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить