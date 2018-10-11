«Омский каучук» обзавелся системой получения сверхчистой воды

Омск, , 13:26 — REGNUM Лаборатория по контролю за продуктами производства оргсинтеза компании «Омский каучук» получила крупную партию лабораторного оборудования, включая систему получения сверхчистой воды из водопроводной воды. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба группы компаний Титан.

«Система имеет производительность 2 л в минуту, оснащена модулем управления с графическим дисплеем», — говорится в сообщении.

Эта установка позволит получать очищенную от неорганических и органических примесей воду для проведения исследований на перспективном производстве фенола-ацетона. Полученная сверхчистая вода соответствует требованиям стандартов ISO и ASTM и может применяться не только в нефтехимии, но также для исследований в области нанотехнологий, микробиологии и молекулярной биологии.

Также лаборатория получила пять современных отечественных газовых хроматографов, генераторы высокочистого водорода к ним, хладотермостаты, влагомеры, спектрофотометры и другое оборудование.

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