Пока есть риски торговой войны, биржи Китая будет лихорадить

Москва, , 13:20 — REGNUM Обрушение американского и азиатских рынков — следствие торговой войны США и Китая и роста доходности гособлигаций США, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

По словам аналитика QBF Павла Жукова, негативное влияние на стоимость акций компаний азиатского региона, как и американских, оказало значительное повышение доходности гособлигаций США на фоне риторики ФРС о необходимости дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

«Инвесторов привлекает высокая доходность относительно безрисковых трежерис, и поэтому они перекладывают средства из акций и других более рисковых инструментов. В случае с Китаем ситуация усугубляется торговыми спорами с США.

Тем не менее глобальных изменений в экономике не произошло, а участники рынка давно знали о желании американского регулятора и дальше повышать ставки. Более того, подобные падения американских рынков наблюдались и ранее, например в феврале текущего года.

Исходя из этого, по моему мнению, в данный момент необходимо сконцентрироваться на анализе макроэкономических показателей, не поддаваясь всеобщей панике. Тренд на рост американского рынка сохраняется, а начало сезона корпоративной отчетности в Штатах может отвлечь внимание инвесторов от ФРС».

Директор департамента оценки и консультационных услуг швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal Алексей Сергеев уточняет, что обрушение американского и азиатских рынков — следствие торговой войны США и Китая. Также одним из основных факторов обвала рынка в США стало поднятие Федеральной резервной системой ключевой ставки, после чего поднялась доходность государственных облигаций, что, в свою очередь, привело к обрушению котировок «голубых фишек» и фондовых индексов.

«Падение американского рынка потянуло за собой падение всех азиатских рынков, а также рынка Австралии и Новой Зеландии. Скорее всего, в ближайшее время рынки продолжит лихорадить», — говорит эксперт.

Руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков считает, что падение китайского рынка в четверг утром произошло на фоне глобального «бегства от рисков», ускорившегося на вчерашней торговой сессии в США, где основные индексы потеряли 3−4%.

«Поводом для распродаж стал продолжающийся рост доходностей по казначейским облигациям США, который знаменует собой конец «эры дешевых денег» и вкупе с сокращением баланса ФРС заставляет участников рынка переоценивать долгосрочные денежные потоки. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем также оказывает давление на китайский рынок акций.

Тем не менее мы по-прежнему убеждены в долгосрочной привлекательности этого актива и полагаем, что на горизонте 3−5 лет китайские акции смогут продемонстрировать опережающую доходность».

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов также уверен, что китайский рынок отреагировал на вчерашнее масштабное падение американских фондовых площадок.

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«Главными причинами падения мировых площадок можно назвать усиление рисков торговых войн между Китаем и США как главного фактора. МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 0,2% до 3,7%. Для китайской экономики МВФ понизил прогноз на 2019 год на 0,2% до 6,2%.

8 октября после длинных выходных китайские площадки открылись значительным снижением, это было одним из звонков возможного продолжения падения, так как спад проходил на фоне новых стимулирующих мер китайского правительства, что нетипично. Обычно рынки позитивно воспринимают новости об экономических стимулах, и негативная реакция свидетельствует о неуверенности инвесторов в перспективах роста экономики Поднебесной.

Гонконгский индекс теряет больше 15% с начала года, так как китайская экономика может оказаться более подверженной торговым войнам. К тому же рост нефтяных цен и кризис в развивающихся площадках не благоволят ускорению роста.

Таким образом, считаю, что о восстановлении китайских площадок говорить преждевременно. Остается пока мало надежды на скорое разрешение противоречий. Последний визит госсекретаря Майкла Помпео в КНР на днях показал, насколько далеки стороны от достижения договоренностей.

Тогда глава внешнеполитического ведомства США заявил о «фундаментальном разногласии» между странами. Гонконгский индекс сохраняет потенциал снижения порядка 5−15% до тех пор, пока сохраняются риски торговой войны».

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