Срок эксплуатации устаревшего блока Запорожской АЭС продлен на 10 лет

Киев, , 13:23 — REGNUM Срок эксплуатации в свехпроектный срок четвертого энергоблока Запорожской АЭС был продлен на 10 лет, сообщает 11 октября УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее решение приняла государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Отмечается, что в апреле 2018 года у блока закончился 30-летний проектный срок.

Напомним, ранее на Запорожской АЭС отключили энергоблок №3 для планового ремонта, который продлится до 25 января 2019 года. Также в конце сентября на станции отключали второй энергоблок на пять суток из-за аварии на трубопроводе автономного контура главного циркуляционного насоса №3.

Отметим, отрасль атомной энергетики на Украине переживает кризис. Депутат Верховной рады Виктория Войцицкая заявляла, что рабочие на украинских АЭС предпочитают увольняться и работать за рубежом в России, Белоруссии и Турции.