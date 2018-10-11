В «Единой России» предлагают заложить в бюджете РФ помощь ЛНР и ДНР

Москва, , 13:06 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» намерены подготовить заявление в связи с событиями на востоке Украины и планируют бюджетную помощь ДНР и ЛНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября, об этом заявил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»), выступая от имени фракции на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Мы готовим и на будущей неделе примем соответствующее заявление… Во-вторых, мы должны сделать все, чтобы в бюджете у нас были заложены средства на помощь ДНР и ЛНР, и хватит здесь нам, на самом деле, делать вид, как будто мы к этому не имеем отношения, чтобы жизнь там была лучше, чем в другой, бандеровской Украине», — сказал парламентарий.

На рассмотрении Госдумы находится проект федерального бюджета на 2019−2021 гг. Бюджет является профицитным.

Ранее Затулин говорил о необходимости принять заявление в связи с убийством главы ДНР Александра Захарченко. Инициативу предполагалось обсудить на пленарном заседании на этой неделе, однако профильный комитет Госдумы по делам СНГ не вынес документ, предложенный Затулиным, на обсуждение нижней палаты парламента.

«(Затулин) Соскочил с темы», — заявил журналистам вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) по итогам заседания Совета Думы 10 октября.