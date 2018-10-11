Четверг, 11 Октября 2018 года
14:47:48 МСК

Объем добычи угля в Казахстане вырос на 6%

Экономика

Объем отгрузки угля за отчетный период составил 79,2 млн тонн

Объем добычи угля в Казахстане вырос на 6%
Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

Астана, 11 октября 2018, 13:06 — REGNUM  По состоянию на 8 октября в Казахстане добыли 83,5 млн тонн угля, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 11 октября в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

Объем отгрузки угля за отчетный период составил 79,2 млн тонн. Для перевозки угля используется 29 тыс. полувагонов, в том числе для перевозки коммунально-бытового угля 9 тыс. вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа первый заместитель министра по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр заявил, что на предстоящий отопительный сезон населению страны потребуется 15 млн тонн угля.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстану на отопление потребуется 15 млн тонн угля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить