Объем добычи угля в Казахстане вырос на 6%

Астана, , 13:06 — REGNUM По состоянию на 8 октября в Казахстане добыли 83,5 млн тонн угля, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили 11 октября в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

Объем отгрузки угля за отчетный период составил 79,2 млн тонн. Для перевозки угля используется 29 тыс. полувагонов, в том числе для перевозки коммунально-бытового угля 9 тыс. вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа первый заместитель министра по инвестициям и развитию Казахстана Роман Скляр заявил, что на предстоящий отопительный сезон населению страны потребуется 15 млн тонн угля.

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