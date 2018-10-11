Глава МВФ критикует бюджет Италии, который она не читала

Рим, , 12:58 — REGNUM Глава МВФ Кристин Лагард во второй раз за последние три дня раскритиковала экономическую политику правительства Италии и проект бюджета Италии на 2019 год, сообщает Il Giornale в четверг, 11 октября.

Лагард подчеркнула, что в МВФ выступают против планов Италии наращивать расходы бюджета и бюджетный дефицит и призывают правительство страны к «консолидации», то есть к экономии.

Глава МВФ также отметила, что Италия как член ЕС «должна соблюдать принятые на себя обязательства». О нарушении каких именно обязательств идет речь, Лагард не пояснила. В правительстве Италии утверждают, что никаких правил не нарушает. Если речь идет об уровне дефицита бюджета (что вероятнее всего), то он запланирован на уровне ниже 3%, как того и требуют правила ЕС.

Вместе с тем глава МВФ предложила «Еврокомиссии и партнерам Италии» дождаться принятия и публикации бюджета (сейчас известны лишь общие параметры, переговоры в правительстве продолжаются, парламентом закон о бюджете еще не рассматривался), чтобы понять, сколько в заявлениях итальянских министров риторики, а сколько — фактов.

Ранее правительство утвердило проект бюджета на 2019 год, предусматривающий повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП ради исполнения предвыборных обещаний, в частности, снижения пенсионного возраста, отмены запланированного повышения НДС и введения «дохода от гражданства», а также для наращивания государственных инвестиций в инфраструктуру. В парламенте бюджет еще не рассматривался.

Проект не нарушает правил ЕС — дефицит должен быть не выше 3% ВВП. Но в Еврокомиссии недовольны намерением Италии наращивать дефицит в условиях высокого госдолга (130% ВВП). В Италии же уверены, что бюджетный маневр пойдет на пользу экономике. Министры отмечают, что аналогичное повышение уровня дефицита в других странах ЕС, а также в Италии при прежних правительствах, не вызывало у евробюрократов никаких вопросов.

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