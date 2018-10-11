Нефтяники добыли 3-миллионную тонну нефти на Протозановском месторождении

Москва, , 12:55 — REGNUM Накопленный объем добычи нефти на Протозановском месторождении с начала его промышленной эксплуатации достиг 3 млн тонн, сообщает 11 октября пресс-служба компании Роснефть.

«В настоящее время среднесуточная добыча на месторождении составляет около 4,5 тыс. тонн нефти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что запуск месторождения в промышленную эксплуатацию был осуществлен в 2015 году. Оно стало центром освоения соседних менее крупных месторождений-спутников, которые последовательно вводятся в эксплуатацию. Так, в 2017 году в разработку было запущено Северо-Тамаргинское месторождение, в 2018 году — Тальцийское.

С начала 2018 года на месторождениях Протозановского хаба введено в эксплуатацию 19 новых нефтяных скважин. Разведку и разработку группы Уватских месторождений на территории юга Тюменской области, Омской области и Югры ведет «РН-Уватнефтегаз».

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