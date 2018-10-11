Трем резидентам особой экономической зоны «Архыз» добавили работы

Черкесск, , 12:54 — REGNUM В бизнес-планы трех резидентов особой экономической зоны «Архыз» внесены изменения. С одобрения экспертного совета по особым экономическим зонам к реализуемым ими уже проектам добавились еще несколько на общую сумму, превысившую 700 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

Так, компания «Сосны», кроме заявленной ранее гостиницы, построит хостел на 200 мест и комплекс шале из 10 коттеджей вместимостью до 80 человек. При этом объем инвестиций компании увеличится с 300 млн рублей до 1 млрд рублей.

Компания «ПикЭкспириенс» дополнительно взяла на себя обязательства по эксплуатации летних досуговых объектов, среди которых веревочные парки и высокогорный плавательный бассейн. Инвестор увеличил свои вложения в курорт на 14,7 млн рублей.

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На курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии растет число резидентов ОЭЗ

Скорректированы также объемы строительных работ и их сроки для компании «Юг Туризм», которая возводит апарт-отель «Аркасара» в туристической деревне Лунная поляна.

Напомним, особая экономическая зона, созданная на месте строительства туристско-рекреационного курорта «Архыз» на территории Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесии была создана в конце 2013 года. Инвесторы, которые становятся резидентами этой зоны, получают право на получение налоговых и таможенных льгот. Первым резидентом ОЭЗ в 2014 году стала компания «Архыз-1650». В настоящее время насчитывается 26 резидентов ОЭЗ. Их общий объем инвестиций составил 1,5 млрд рублей.

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