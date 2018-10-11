За сельское хозяйство взялись с трех сторон

Ставрополь, , 12:49 — REGNUM Состоявшееся на этой неделе в Ставропольском крае совещание президента России Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева было посвящено путям развития отечественного агропрома. Эксперты отмечают беспрецедентный интерес к отрасли со стороны высшего руководства государства и рисуют перед аграриями заманчивые перспективы.

В ходе заседания Владимир Путин высоко оценил достижения в АПК, назвав настоящим прорывом увеличение производства сельхозпродукции на 20% за пять лет. Глава государства особо отметил, что экспортные показатели агросектора уже превосходят аналогичные цифры ВПК, которыми Россия традиционно гордилась.

Также было объявлено о продлении программы устойчивого развития сельских территорий на период после 2021 года, и решении компенсировать плодоовощным компаниям расходы на капстроительство и инфраструктуру, чтобы повысить их эффективность.

«Важно, чтобы мы поддерживали не просто оптово-распределительные центры, которые построены и скупают продукцию. Важно поддерживать тех, кто сам производит и сам хранит. Мы капитальные затраты будем им определенным образом возмещать», — заявил глава Минсельхоза.

«Такой представительный состав участников совещания, вероятно, обусловлен тем, что сельское хозяйство у нас действительно в приоритете, ему со всей серьезностью уделяется большое внимание со стороны главных лиц государства. Тем более что у нас есть значимые, видимые успехи и серьезные перспективы в этой отрасли», — объясняет одновременное внимание первых лиц государства к АПК генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

«Президент Российской Федерации на самом деле достаточно часто возглавляет правительство, проводя совещания по вопросам энергетики или промышленности. Другое дело, что в данном случае присутствие еще и премьера выглядит уникальным», — добавляет президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Сам президент России также счел необходимым объяснить одновременно свое и премьер-министра присутствие на совещании.

«Мы с Дмитрием Анатольевичем Медведевым обычно стараемся распределить свое внимание по различным отраслям, проблемам, темам для того, чтобы шире охватить все вопросы в стране. Но на сегодняшнее наше совещание мы сознательно приехали вдвоем — для того, чтобы у нас было единообразное понимание проблем, которые перед нами стоят, чтобы мы с вами могли откровенно обсудить все вопросы, которые вас беспокоят, чтобы вы услышали мнение ключевых членов правительства РФ, чтобы мы могли составить общий план совместной работы на ближайшую перспективу», — заявил Владимир Путин.

По мнению Дмитрия Абзалова, сельское хозяйство сегодня является магистральным направлением российской экономики. Подтверждает это, например, введение поста вице-премьера, занимающегося исключительно сельским хозяйством, а также назначение на пост главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, ранее возглавлявшего Россельхозбанк — основной инструмент финансирования сельскохозяйственной деятельности.

При этом Путин однозначно поддерживает инициативы нового министра сельского хозяйства, например в части освобождения аграриев от уплаты НДС за полученные от государства субсидии. Это важное для отрасли решение, которое серьезно поддержит аграриев, отмечают аналитики.

«В 2017 году Россия продемонстрировала рекордный результат по экспорту сельскохозяйственной продукции, — отметил также Дмитрий Абзалов. — Мы являемся стратегическими игроками на общемировом рынке, активно работая с Египтом, Турцией, Ираном, причем объемы экспорта тут очень высоки».