Четверг, 11 Октября 2018 года
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Госдума продлевает переходный период для глав КИК до конца 2019 года

Экономика

Для дополнения программы амнистии капитала

Госдума продлевает переходный период для глав КИК до конца 2019 года
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Государственная дума РФ

Москва, 11 октября 2018, 12:47 — REGNUM  Правительственный законопроект, направленный на то, чтобы продлить период перехода глав иностранных компаний под юрисдикцию РФ в ходе программы амнистии капитала, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

Правительство предлагает продлить так называемый переходный период для граждан, которые стояли во главе контролируемой иностранной компании (КИК) и не платили налоги в бюджет РФ. Авторы инициативы предлагают таким гражданам безнаказанно возвращаться в РФ до наступления 2019 года.

Если закон будет принят, то граждане РФ, которые хранят свои средства в компаниях других юрисдикций, в течение выделенного времени смогут возместить ущерб, нанесенный бюджету РФ, а также уплатить налоги, которые не были уплачены ранее. При этом уголовная ответственность на них не распространиться.

Законопроект дополнит проведение в РФ второй волны амнистии капиталов, которая продлится до 1 марта 2019 года. Речь идет о программе, в ходе которой граждане РФ могут избежать наказания за неуплату налогов, контроль иностранными компаниями и наличие счетов в иностранных банках.

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Налоговая амнистия
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