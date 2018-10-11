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Международные резервы Украины продолжают сокращаться

Экономика

По сравнению с началом 2018 года резервы сократились на 11,5%

Международные резервы Украины продолжают сокращаться
Jason Hopkins
Как песок сквозь пальцы

Киев, 11 октября 2018, 12:49 — REGNUM  В сентябре 2018 года чистые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) сократились на 8,7% до $6,254 млрд, сообщает 11 октября УНИАН.

Согласно сообщению, международные резервы Украины и чистые международные резервы НБУ продолжают сокращаться. Так, резервы Нацбанка Украины по сравнению с началом 2018 года сократились на 6,3%, а резервы Украины — на 11,5% и составили $16,638 млрд.

Напомним, ранее исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко заявил, что Украина должна в ближайшее время получить транш от МВФ, иначе настанет момент для «серьезной нервозности». А экономический эксперт Александр Гончаров отметил, что Киев находится «в шаге от дефолтной позиции».

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Социально-экономический кризис на Украине
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