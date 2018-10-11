В Атырауской области Казахстана запустят ветровую электростанцию за $33 млн

Атырау, Казахстан, , 12:44 — REGNUM До конца 2019 года в Исатайском районе Атырауской области Казахстана планируется запустить 36 ветроустановок, сообщает 11 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на акима (главу) региона Нурлана Ногаева.

По его словам, до конца 2018 года планируется запустить 32 ветроустановки. Общая стоимость проекта составляет 12,3 млрд тенге ($33,3 млн). Мощность электростанции составит 52,8 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября главный исполнительный директор General Electric Renewable Energy Жером Пекресс заявил, что компания планирует построить в Актюбинской области Казахстана 13 ветроустановок мощностью 48 МВт.

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